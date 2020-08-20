美國對華為加大制裁力道，風暴持續加大，加上美中復談恐斷，台股今爆量重挫，摜破月線，一度大跌643點，逼近季線，短線波動劇烈，尾盤跌幅收斂，也反映低接買盤支撐，終場台股收跌416點、報在12326.64點、成交量為3468.16億元，再創下歷史天量，惟留下逾200點下引線，跌幅與亞股相似。

美中衝突加劇，華為風暴重傷台股，盤中一度重挫643點，權值股幾乎全倒，股王大立光(3008)受到華為事件衝擊，一度大跌逾300元，直逼3400元關卡，創下今年3月20日以後新低，終場收在3560元、跌幅4.4%，台積電(2330)開低走低，收跌3%，鴻海(2317)收跌2.7%，聯發科(2454)本次在華為事件下，成為空方箭靶，今一舉摜破季線，終場收在565元，面板雙虎同步重挫，友達(2409)一度逼近跌停，群創(3481)更是一度跌停。

華為風暴下，5G、IC設計族群首當其衝，瑞昱(2379)大跌逾7%，聯詠(3034)跌幅逾4.5%，連續2個交易日跌停的立積(4968)則出現止跌訊號，終場僅收小跌0.45%，鈺太(6679)更是午盤後紅翻黑，重挫4.5%；為加速去美化，傳出大陸恐放緩5G建設，今日網通5G概念股聞訊重挫，明泰(3380)、合勤控(3704)、波若威(3163)一度跌停，聯亞(3081)、昇達科(3491)、眾達-KY(4977)一度重挫逾7%，譁裕(3419)、中磊(538)、智易(3596)、啟碁(6285)也全數重挫。

分析師表示，美國聯準會憂疫情將「嚴重影響」經濟下半年經濟復甦力度、華為風暴延燒，以及美中貿易談判恐破局，使得台股持續受到國際市場消息嚴重波動，恐慌性賣壓出籠，創下今年第二大跌幅，指數今一舉摜破月線、逼近季線，台股技術面短多恐已遭到破壞，技術面有形成M頭的危機出現，短期估計指數將在季線以及月線進行區間震盪整理，短線建議可靜待籌碼沉澱，並持續留意美中關係發展。

(時報資訊)