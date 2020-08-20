PCB廠-金像電(2368)及PCB上游材料廠—達邁(3645)因客戶需求強勁，且產品組合較佳，7月每股盈餘分別達0.4元及0.3元，累計前7月每股盈餘分別為2.5元及1.46元，由於第3季為傳統旺季，金像電預估，第3季有機會維持第2季水準，達邁則認為，只要客戶新機拉貨如預期，審慎樂觀看待下半年營運，不過兩家公司今天受到台股重挫拖累，股價同步收低。

金像電近期將產品重心放在高階NB、雲端伺服器、資料庫中心及網通產品，讓金像電今年上半年業績表現亮眼，今年上半年營業毛利為26.21億元，年成長2.58倍，合併毛利率為23.08%，年增14.52個百分點，每股盈餘為2.1元，公司自結7月合併營收21.47億元，年成長40.15%，單月稅後盈餘為2.18億元，累計前7月合併營收為135.32億元，年成長33.45%，稅後盈餘為13.51億元，每股盈餘為2.5元。

金像電表示，第3季看起來還不差，有機會維持第2季水準。

新冠肺炎疫情及中美貿易戰致使全球智慧型手機市場冷颼颼，達邁因產品佈局逐步顯現，第2季合併毛利率攀升至40.54%，年增12.47個百分點，單季每股盈餘達0.8元，上半年每股盈餘為1.16元，公司自結7月稅後盈餘為3800萬元，年成長111%，單月每股盈餘為0.3元，累計前7月合併營收為10.1億元，稅後盈餘為1.89億元，每股盈餘為1.46元。

儘管新冠肺炎疫情導致下半年產業透明度不高，但達邁在5G高頻高速軟板、摺疊手機應用的透明PI、先端細線路解決方案(PMR)、車用FPCB、散熱石墨膜燒結應用等各領域佈局逐步發酵，達邁表示，下半年為傳統旺季，只要客戶新機拉貨如預期，審慎樂觀看待下半年營運。

(時報資訊)