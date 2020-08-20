日本前「AV天后」上原亞衣擁有天使臉孔、魔鬼身材，即使已退出暗黑界轉行成網紅依然無法抵擋她的魅力。之前她曾在影片中透露自己有個妹妹，如今「真的曝光」令網友們忍不住暴動。

上原亞衣過去以清純形象與超反轉的火辣身材襲捲暗黑界，一連推出多部作品都創下佳績，還曾在2013年拿下「銷售排行榜」第一名，隔年再榮獲最優秀女優大賞，前途一片看好；但就在事業顛峰之際宣布隱退，令粉絲們感到相當惋惜。

在 Instagram 查看這則貼文 上原亜衣（@ai_uehara_ex）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 6 日 下午 8:03 張貼

不過，去年才開設YouTube頻道的她，短短一年便吸引超過54萬人追蹤，之前還曾在影片中表示「自己有個妹妹」並以特效將兩個自己呈現在螢幕上，讓不少人以為「妹妹說」只是個玩笑，沒想到近日竟真的公開親妹妹，雖全程都用馬賽克遮住，但甜美的聲音還是令粉絲們忍不住留言「感覺就是個正妹」、「看過姐姐的影片嗎？」、「好想看兩姊妹在一個畫面」。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)