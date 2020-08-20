美媒18日分析，川普政府不斷展現「美台友好」，友台官員希望美台盡可能接近「國與國」關係，只差沒承認台灣主權。對此，資深媒體人鄭佩芬直言，這是「口惠而實不至」，美國不要這個時候搞一堆屁事。

《紐約時報》18日分析，川普政府不斷展現「美台友好」，旨在增強台灣國際能見度，並反制北京削弱台灣地位的行動，友台官員希望美台盡可能接近「國與國」關係，只差沒承認台灣主權。此外，由於美國已走上與陸長期對抗、競爭的道路，未來不論是哪黨候選人出任總統，都難以逆轉這種趨勢。

對此，鄭佩芬在政論節目《突發琪想》上表示，現在稱美台接近國與國之間的關係，這叫口惠而實不至。美國這時候就不要搞那些屁事，例如美國將美國駐華使館頭像中的「中國」兩字拿掉，這對她來說根本是鬼扯蛋！

鄭佩芬更表示，美國如果欲承認兩個中國，不就是現在和台灣建交更好？而且大陸能把美國怎樣？大陸雖然會氣到翻過去，但也不能拿美國怎樣，因為大陸現在的軍力還無法強到和美國比擬。但大陸敢有恃無恐的原因，是因現今還有許多美國企業看好大陸未來的發展。只要中美雙方沒有真的打起來，這些企業還是會在大陸繼續營業下去不會跑。

鄭佩芬也強調，台灣位置是得天獨厚，否則美國不會從1950年到現在還幫著台灣，台灣也才能有恃無恐到現在。至於外界討論大陸會不會武統台灣議題，鄭佩芬認為，大陸應該不會動武，但是就怕中美發生意外。其實，中美之前也曾發生過一些意外衝突，不過最終都是大事化小，小事化無。

(中時新聞網)