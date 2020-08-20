SpaceX將作為發射供應商為PredaSAR發射一顆小型衛星群，這兩家公司還在就PredaSAR旗下首個衛星群發射任務進行談判，該衛星群將由48顆衛星組成。

據SpaceNews報導，PredaSAR聯合創辦人馬克．貝爾 (Mark Bell)表示，該公司和 SpaceX尚未就這組衛星是作為星鏈「獵鷹9號」任務的一部分發射，還是單獨發射做出決定。但雙方將在稍後進行磋商，並有望在「不久的將來」達成協議。貝爾進一步補充，PredaSAR擬發射的衛星數量將會超過最初計劃的48顆，這些衛星的分辨率將遠低於1公尺。

PredaSAR成立於2019年，是一家美國商業航太初創企業。在6月宣佈將發射一組由48顆綜合孔徑雷達 (SAR)組成的衛星群，這將是全球最大的商業SAR衛星群，能夠在數分鐘內為客戶提供地物最新圖像。目前，該衛星群的前兩顆衛星正在研製中，計劃於2021年發射入太空軌道。

SpaceX商業銷售副總裁湯姆．奧奇內羅 (Tom Ochinero)則表示自己對雙方建立合作關係感到高興，SpaceX也為自己成為PredaSAR 首選發射供應商而感到自豪。8月18日，該公司成功完成一次星鏈拼發任務，「獵鷹9 號」兩級火箭搭載58顆衛星完成發射。星鏈是SpaceX的一個大項目，該公司計劃在2019年至2024年間發射約1.2萬顆衛星，組成「星鏈」，為全球提供互聯網接入服務。

(中時新聞網)