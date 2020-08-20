台北捷運信義安和站聯開案，2016年北市府解除建商開路義務，遭議員簡舒培質疑圖利建商，市長柯文哲今年初將時任副市長的監委陳景峻移送法辦，簡則指柯想讓蔡英文總統難堪，並企圖轉移高市長補選敗選檢討聲浪。北市府20日駁斥，子虛烏有，呼籲有心人士切勿利用正在進行的法律案件，進行政治操作或打壓。

北市府指出，簡舒培2019年11月於總質詢時質詢此案，柯當場允諾，將全案交由政風調查；根據北市政風處行政調查報告認定，相關局處確有疏失，於是進一步將全案函送法務部廉政署。

北市府說，自今年1月函送至今，除4月份廉政署曾來函要求補件外，廉政署皆未回函告知市府關於此案後續處理進度，市府對於地檢署是否進行分案調查，調查對象為何？市府均一無所悉；議員及相關報導指控是市府刻意放消息、意圖轉移焦點，實為子虛烏有。

北市府強調，尊重議員監督權，也基於公開透明原則，將議員指稱有疑義的案件，主動進行內部調查，並函送法務部廉政署，過程合法合理。

至於簡舒培稱被調查案件公文是柯文哲簽章，北市府發言人陳智菡表示，公文上蓋的是「丙章」，此章即是前副市長陳景峻代理期間所蓋，簡舒培或許是不熟悉公務體系運作，因此有所誤解，特此澄清。

(中時 )