馬祖鄉親協會理事蘇柏豪19日在臉書發文表示，馬祖莒光敬恒國中小誠徵邏輯清楚、有教學熱忱的國中部數學代理教師，快開學還徵不到人，急需救火隊。（翻攝照片）

國中小將於8月底開學，連江縣敬恒國中、小學目前還找不到數學代理教師，月薪近5萬元，另外提供營養午餐與宿舍，碩士畢業月薪約5萬5000元。校方則表示，若遲遲找不到合適教師，現有老師也有可以代理，學生上課不會有問題。

馬祖鄉親協會理事蘇柏豪19日在臉書發文表示，馬祖莒光敬恒國中小誠徵邏輯清楚、有教學熱忱的國中部數學代理教師，快開學還徵不到人，急需救火隊，目前已第8招了，不需教師證即可報考。學生人數非常少，國中部三個年級總共只有18名學生。

蘇柏豪提及，待遇優厚每月薪資約5萬元，包含離島地域加給9790元，無教師證者研究費部分會打8折，學校有伙食團跟宿舍，食宿不需另外煩惱。除了敬恒國中小學之外，尚有東引國中小國小部一般科缺額2名老師，也已經4招了，一樣不用教師證，只要大學畢業即可報考。

此外，南竿介壽國中小、北竿中山國中同樣都有缺代課老師，詳情可上連江縣教育處網站。

(中時 )