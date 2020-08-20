大千醫院鼓勵，民眾定期接受糞便潛血檢查及大腸鏡檢查，才能確保大腸癌的發生。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣50歲劉姓男子因糞便潛血篩檢呈現陽性，醫生在大腸鏡檢查中，發現他右下腹升結腸處有約3公分的瘜肉，並以大腸鏡瘜肉切除術處理，但劉男在檢查結束後、等待醫師解說期間，跑去抽菸、吃東西，導致右下腹劇痛，經醫師立刻安排電腦斷層掃描幸無大礙，劉男休息2天後康復出院。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林裕鈞表示，大腸鏡可直接檢查腸道有無潰瘍、發炎或惡性腫瘤的早期病灶等問題，若發現異常能立即做切片供診斷分析、或切除瘜肉處理。

林裕鈞說明，據許多研究報告，透過大腸鏡發現瘜肉並切除，為降低大腸癌的有效方法，而大腸瘜肉切除術後，雖可恢復一般飲食，但不可以立即抽菸、喝酒、或暴飲暴食，以免產生腹痛、腹瀉、出血、腸穿孔等併發症，同時也要配合醫師建議視情況停用幾天活血化瘀的藥物及食物，如：抗血小板及抗凝血藥物、銀杏、靈芝、魚油、中藥補品等。

大千醫院指出，根據統計，糞便潛血篩檢為陽性的民眾，100位中約50位有大腸瘜肉、5位可能有大腸癌，因此建議篩檢為陽性的民眾，一定要立即接受大腸鏡檢查，趁瘜肉尚未轉變為大腸癌之前切除，才能降低風險。

大千醫院提醒，接受大腸鏡檢查前，應配合衛教指示服用清腸瀉藥、多喝水、多走動，將殘餘的糞水排乾淨到淡黃色半透明的程度，檢查的品質才會良好。

林裕鈞表示，預防大腸癌要少吃燒烤油炸類、多吃蔬果及膳食纖維、規律運動、維持適當體重，以及戒菸，由於長大顆瘜肉和罹患大腸癌的風險較高，因此建議有抽菸、飲酒習慣、肥胖、大腸癌家族病史者，可考慮定期接受大腸鏡檢查，確保自身健康。

(中時 )