何妤玟4月宣布與已在年初和邵天成離婚，8年婚姻正式畫下句點，而恢復單身的何妤玟，近日則在節目上透露有曖昧對象，何妤玟鼓起勇氣打電話告白，她不僅告白成功，而男方的真實反應不僅讓何妤玟感動到哭，也讓全場跟著噴淚。

43歲何妤玟在節目《綜藝大熱門》透露，她婚前曾與一位男性曖昧「他是那時候約會的對象裡，約會時間最長的，有1年多」，但當時兩人都沒有把話說清楚，加上當時男方表明自己是不婚族、不喜歡小孩，何妤玟便覺得兩人沒有未來，感情也因此不了了之。

何妤玟年初和邵天成離婚，一對女兒由兩人共同撫養。（圖／本報系資料照片）

不過近期雙方有了聯繫，何妤玟直呼：「我覺得他真的很像我的李大仁」，只要她有事對方就會出現，何妤玟也在節目上直接打給對方，她開頭就問當年約會時，男生怎麼都沒有給答案，對此，男生則表示，他當時完全沒有想婚念頭，但是隨著時光流逝，想法也有改變了。

何妤玟接著語帶哽咽說，自己已療傷得差不多了「我是希望我們可以重新像以前一樣，可能、或許可以再約會呢？」對方開心笑說：「還好我這一陣子沒有女朋友，可以啊！可以再跟以前一樣。」

何妤玟接著反問「但你也不會介意我的過去嗎？」男方則暖心回：「妳說有離過婚、有小朋友？不會啊，只是我跟妳講，我覺得人的觀念都會變」，何妤玟聽完當場痛哭，而全場來賓也情緒激動，來賓Lala（蘇心甯）也跟著感動流淚。

【綜藝大熱門】錄影現場直接Call out告白！連張立東都要脫單了！？ 20200819｜LALA、阿美、何妤玟、張立東、薔薔

(中時新聞網)