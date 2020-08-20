由新銳導演王威翔執導，王渝屏、陳怡叡、姚亦晴、林輝瑝等新生代演員主演的校園心機電影《哈囉少女》，找來曾為台劇《誰是被害者》演唱片尾曲的潮流女聲Karencici特別為電影量身打造主題曲〈Best kept secret〉，也唱出了年輕族群之間的青春殘酷物語，令觀眾格外有共鳴。
巧合的是，演員李沐在《誰是被害者》與《哈囉少女》中都有很關鍵的演出，李沐這回在電影裡的台詞雖然不多，但關鍵的一句「我又沒有做錯事情，我為什麼要離開？」選擇拒絕再當受害者，也更是獲得不少看過觀眾的共鳴與討論，而主題曲〈Best kept secret〉也特別搭上一長段沒有歌詞的輕柔哼唱，傳達青春族群無法言說的晦暗心聲，以及無需言語的情誼默契。
另Karencici日前舉辦的「Karencici 膠原蛋白滿出來音樂會」，主演林輝瑝也與導演王威翔到場支持，現場大家也打趣道《哈囉少女》就是充滿滿滿的膠原蛋白，與Karencici這一連兩場的演唱會名稱非常不謀而合。電影上映中。
(中時 )
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