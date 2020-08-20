南投、雲林、嘉義大雷雨持續至下午3點30分。(中央氣象局)

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天中央氣象局發布南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣大雨特報，提醒雲林至臺南、南投，以及高雄、屏東山區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局也針對南投縣、雲林縣、嘉義縣3縣市發布大雷雨即時訊息，雷雨持續至下午3點30分止。慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨示警區域包括：

南投縣-竹山鎮

雲林縣-斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、二崙鄉、崙背鄉、褒忠鄉、元長鄉

嘉義縣-大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉

氣象局表示，今天午後大氣較不穩定，新竹以南山區容易有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，而近山區的平地也可能受到一些影響，恆春半島及東南部則有零星短暫陣雨，外出請留意天氣變化。

(中時新聞網)