桃園市梁姓男子2018年持刀弒母，還將母親的頭顱砍下，隨後從12樓高的住家，丟至社區中庭，手段兇殘令人髮指。今二審判宣判結果出爐後，判梁姓兇嫌無罪且當庭釋放，整起案情大逆轉。引起不少網友公憤，表示對於這樣的判決結果，相當傻眼外，就連法醫高大成也認為，「說你整個過程沒有一絲清醒的時間？我不信」！

據《三立新聞網》，高大成表示，依照他偵辦的經驗，「你知道殺人血跡噴濺，是很驚心動魄的場面，說你整個過程沒有一絲清醒的時間？我不相信！」他隨後說，有時候人在失去理智，但看到血濺出就會瞬間「驚醒」。對於嫌犯在犯案過程「沒有一絲清醒之說」，高大成說，「說你整個過程沒有一絲清醒的時間？我不信」！

高大成接著說道，吸毒影響意識及思覺失調症者難道做甚麼都可以無罪嗎?即便是吸毒過量、精神障礙而影響意識，到完全無意識，這中間應該是有一個過程的，我真的不相信「什麼是完全無意識。」

稍早國民黨立委葉毓蘭也發文表示，「這樣的瘋狂絕對不是裝的」。而此判決也引發網友一片撻伐，並調侃「我現在若想殺人，是不是買個毒品吸食一下，精神意識不清就可以免除罪刑」、「這個有先列，這幾天應該有模仿的行為出現」、「沒砍到法官都沒事」，顯然社會大眾對於這樣結果，相當不滿。

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(中時新聞網)