還害怕夏季電費飆漲，專家建議換變頻冷氣最省，日前有民眾分享自身經驗指出，冷氣連續開兩個月都不關，結果當期電費竟只有去年同期的三分之一，令人意外。有網友如法炮製，實測2個月不關冷氣，沒想到一看到帳單讓她崩潰，直呼「我錯了！」

網友PO出8月分電費帳單，金額6825元。（圖／截自臉書爆怨公社）

這名女網友在臉書《爆怨公社》發文指出，2個月前聽說變頻冷氣整月維持恆溫不關可省電，因此實測租屋處2台一對一變頻冷氣，維持室溫26度不關，結果收到帳單，電費竟高達6825元，比去年同期多了351度，讓她大嘆：「我錯了！還是乖乖關冷氣吧」。

原PO帳單曝光後引起熱議，有網友回應「我也有試，才試1個禮拜，多了1000元，我再也不敢了」、「千萬別拿自己的荷包開玩笑」、「外出不關是說出門不超過30分鐘」、「變頻還是有分級」、「要設定成除濕模式加靜音」；有內行網友分析關鍵原因指出「不論是幾級的，室內、外溫差不能大於3度才能省電」。

(中時新聞網)