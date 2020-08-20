台中國家歌劇院駐館藝術家莊志維以燈光設計、結合曲牆投影，民眾站在館外也能一窺展覽。（林欣儀攝）

你曾經在台中國家歌劇院散步嗎？如果歌劇院不再只是歌劇院，這些空間能如何利用？為帶領民眾深入探索台中歌劇院的角落與細節，歌劇院駐館藝術家莊志維以近2年時間探索，創作出現地藝術裝置，即日起至9月20日展出，盼邀大家來歌劇院「一起散步」。

這場空間探索行動計畫展覽在歌劇院忘我廳舉辦，透過「符號」、「流動」、「空間」與「想像」4大主題，呈現出莊志維2年來對歌劇院的觀察，其中，結合歌劇院內曲牆營造的投影設計，善用燈光與藝術家巧思，民眾站在館外即可欣賞曲牆上的光影變化，細細品味。

為了完成此創作，莊志維透過「空間探索小組工作坊」，共邀80位民眾參與、探索歌劇院各個角落，其中包括從未開放的後台，他說，參加工作坊的民眾將這些空間描繪出來，在藉由自己的觀察、讓其成為創作中的元素，展現出大眾眼中看到的歌劇院，其中可能只是一道牆、一條流過的小河，都能展現出趣味。

從小在黑手父親工廠內修理機械的莊志維，透過摸索機械零件，開啟他對環境感知與探索的樂趣，更擅長利用光與裝置對空間改造，他笑說，當歌劇院不再只是歌劇院，內部的大劇院、小劇院有哪些可能性？都可以重新定義並讓空間變得更有趣。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，莊志維以歌劇院為創作基地，透過散步的方式打開歌劇院內未被發掘的地方與更多想像，希望藉由這次展覽，邀民眾一起來歌劇院散步。

(中時 )