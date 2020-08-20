隨著新冠肺炎疫情擴散至鄉村，印度正面臨著經濟長期放緩的局面，而印度總理莫迪（Narendra Modi）宣稱農村經濟已出現復甦跡象「充其量只是一個緩解的因素」。

該全球第5大經濟體將於8月31日公布第一財季（4～6月）國內生產毛額（GDP）數據，根據路透調查，印度4～6月的GDP可能萎縮20% ，全年度（截至2021年3月）GDP可能萎縮5.1%，創下1979年來最疲弱的經濟表現。

印度13.8億人口中，近半仰賴農業為生，農業占該國經濟總產值的15%。莫迪此前一再重申，肥料需求升高及季風作物的播種等兩項農村經濟活動的重要指標，均顯示印度的經濟復甦正在萌芽。

惟部分政府官員表示，因起初不受疫情影響的農村近來確診持續激增，經濟活動的回升或許不如預期顯著。一名財政部官員表示，事實上4、5月的經濟情勢已經惡化，我們面臨的經濟衰退可能比先前預期拖得更久。一名政府顧問表示，經濟情勢非常嚴竣，而政府在財政方面卻束手無策。

印度政府周四公布，新冠肺炎確診數增加69,672人，再創單日新高，使累計病例達到284萬人；死亡病例單日增加997人，累計死亡病例達到53,886人。印度是亞洲疫情最嚴重的國家，就全世界而言，其確診數也僅次於美國與巴西。

(時報資訊)