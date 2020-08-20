大陸劇《三十而已》講述3個年紀30歲女子在上海奮鬥生活的故事，最近在網上引發話題，知名網紅廣告小妹身為上海人，最近也跟風看了此劇，昨(19日)她在臉書分享心得，直言此劇雖標榜現實感但劇情一點都不現實，她短評就是「瓊瑤劇2.0」。

廣告小妹說，自己的童年充滿了瓊瑤的影子，鼓吹愛情勝過一切的價值觀，沒想到隔了這麼多年大陸劇仍維持這樣的中心思想，從《三十而已》仍看到一樣的價值觀，「廢柴家庭主婦被外遇是自己不長進，十全才女被外遇林有有去死」，限縮了女性選擇範圍。

廣告小妹批《三十而已》是瓊瑤劇2.0。（圖／翻攝自臉書）

至於三位主角，廣告小妹認為全能主婦顧佳完全是受到編劇疼愛才會外掛全開，「最好是生在普通家庭出社會才兩年，就懂得各種進退應對，能與富太太們周旋到底」。她評王漫妮空有上進女青年外皮，「住著快佔一半工資租金的房，連基礎 budgeting 概念都沒有是在上進個毛」。鍾曉芹的婚姻更是不可能，「她那長相、家庭、工作，在上海根本不會找沒有根基的外地男人結婚好嗎？」

最後廣告小妹批評：「《三十而已》打著寫實的旗號道盡三十歲女性辛酸，寫實成份堪憂」，「我許願，中國影視作品能找回點現實感」，又指整部戲裡最有感的人物其實是小三林有有，「好手段，我身邊還真的有這種的。這年頭的孩子，有出息」。

網友說：「別說上海女孩，我女兒以後給我工資全上繳老公，連要個200元還要老公打錢給她，我第一個先打斷她腿！」，廣告小妹回：「錢就是棒。再帥的男人都沒有錢棒」，另有人說：「沒錯，上海在地的女生，絕對不會找外地集資房的陳養魚的」，她也說：「而且人設還是個人見人欺的老好人。這編劇好驚人啊！哪個被爹媽捧在手心上的上海姑娘是好欺負的？不欺負別人就不錯了。現實生活中，一定是陳養魚天天被虐」。

(中時新聞網)