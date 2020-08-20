中華郵政公司內部規定員工每月額外請休假超過6天，各類津貼依出勤日比例發放，卻連假日也一併算入扣薪酬津貼，有郵差認為規定不合理，狀告法院勝訴，討回5259元津貼，判決確定後，傳出工會想提集體訴訟討津貼。中華郵政表示，薪資結構皆依法辦理，而內部也會以此案例檢討津貼問題。

中華郵政員工除本薪之外，內勤每月還領有全勤獎金與銀管津貼；外勤郵務士則有收投加給、駕駛加給、全勤獎金、銀管津貼等4項津貼。根據規定，員工若每月扣除周休二日、國定假日以及婚、喪假以外，若額外加休或請假5天以內，將按照全月應發津貼金額發放；若休假或請假超過6天，則依照實際出勤日數計發。

不過，有郵差不滿請假超過6天後，津貼的「依出勤日數計發」卻把例假日也算入，也就是說每月例休8天加上請假6天，會被當成近半個月都在休假，津貼砍半。該名郵差認為制度不合理，郵局不應該把法定假日也列入計算，向公司反映多年未果，於是告上法院討公道，法院今年6月判他勝訴，討回5259元津貼。

台灣郵政產業工會說，全郵局員工約2萬6000人，不合理工資算法行之有年，工會將依此案例提出集體訴訟，初步了解至少有10名工會幹部有意願參加。

中華郵政副總經理郭純陽指出，員工薪資結構皆依法處理，針對此案訴訟結果，津貼方面內部將會進行檢討，不需要透過集體訴訟處理。

(中時 )