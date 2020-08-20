Google多項服務今天傳出異常狀況，許多網友反映，包括Gmail信箱、Google雲端硬碟、Google文件等，全都發生問題，且找不出原因。Google預計今天（20日）內公布更新資訊及預計修復時間。
網友指出，Gmail、雲端等多項服務，不是收不到信就是無法使用。PTT哀鴻遍野，有人以為是自己網路出問題，上去一問才知道「很多人都一樣」。有人說附件無法上傳、也不能寄件；有人被客戶追殺，急得焦頭爛額。
另外包括Google Meet、Google Voice也都異常。
根據G Suite狀態資訊主頁，Gmail、Google Drive、Google Docs、Google Voice、Google Meet全亮橘燈（異常），其他服務如Google日曆、Google試算表、Google簡報、Google表單等，均可正常使用。
(中時新聞網)
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