國民黨內政委員會召委陳玉珍原申請考察東沙島，卻被以機密作業不及為由阻擋。空軍司令部今天重申，本次受理來函申請距考察時間，僅有2天作業時間，致無法完成查核等相關作業程序。

空軍司令部表示，基於當前區域情勢日趨複雜，且地屬重要軍事管制區，考量戰備安全等因素，應審慎完成全案評估。本軍依「東、南沙地區重要軍事設施管制區」許可查驗規定，登島依程序須函送內政部等相關部會聯審。

陳玉珍今天在記者會強調5月就有說要去，公文8月14日發出。她進一步點名王定宇2018年3月也是6天前發公文，當時考察東沙島也是因為中共解放軍的轟-6K在南海演練起降那時間就不危險？王定宇從飛機上就開始直播，這樣沒洩密？這樣算不算中共同路人？

國民黨立委鄭正鈐也質疑，國防部說要用機密行程，但8月17日才剛剛有一團大學生團從東沙參訪後回來，也沒要求學生登島不能帶手機等，大學生能去東沙島，國會議員不能去？

(中時 )