仿真月亮日前遭民眾隨意刻字。（新北市水利局提供／許哲瑗新北傳真）

目前僅能盡量恢復巨型月亮原貌。（新北市水利局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市新月橋熱門打卡景點仿真月亮，日前遭民眾隨意刻字示愛，引起網友撻伐，新北市水利局高灘處昨晚緊急聯繫原製作月球的專業團隊，連夜趕工修復，透著月球光圈確認修復範圍，再以深淺不同的顏料覆蓋，盡量恢復巨型月亮原貌，未來將請保全每半小時巡邏1次，同時調整監視器拍攝角度，以防類似情形再度發生。

新北市水利局表示，新北市高灘處5月在新月橋規畫光雕展覽，打造1顆直徑231.6公分的巨型仿真月亮，入夜後浪漫點燈，搭配橋上原有的光雕律動，景色絕美，成為近期最熱門的打卡景點，不料月球日前卻遭人刻下「歐戀」、「小瑋」等字樣，毫無公德心的行為引發網友撻伐。

新北市水利局指出，農曆七夕情人節將屆，新北市高灘處昨晚派原製作月球的專業團隊連夜趕工，在維修師傅的巧手下，透著月球光確認修復範圍，再以深淺不同的顏料覆蓋，工序繁複，盡量恢復巨型月亮的原貌，未來將請保全每半小時巡邏1次，同時調整監視器拍攝角度，以防類似情形再度發生，歡迎民眾利用七夕來打卡，享受幸福光雕展。

(中時 )