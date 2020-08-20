路平志工聯盟成立一年來修補500多處小坑洞，圖為大埤鄉大德村道路坑洞修補情形。（雲林縣政府提供）

雲林縣政府去年成立「路平志工聯盟」，約200個村里加入，縣府今（20日）頒獎表揚績優的單位與個人。古坑鄉長、大埤鄉長、斗六分局、斗南分局獲頒績優單位獎，個人獎的26人中，有16人是警員、巡佐、派出所長、巡官。

「路平志工聯盟」工作平台結合二十鄉鎮市公所、警局、管線單位，解決縣道、鄉道零星坑洞修復問題，縣府也補助各鄉鎮市公所50萬元購買補路材料。

工務處表示，成立平台後，拍照通知的案件多了，有些還幫忙放交通錐，更好的是有些村里長會協助修補。

路平志工聯盟成立一年來修補500多處小坑洞，20日頒獎表揚，古坑鄉長沈勝騰、大埤鄉長林森寶、斗六分局長江慶斌、斗南副分局長親自領獎，警察局長。

獲表揚的26人中有2名公所課長、7名村長、1名鄰長、10名警員、1名巡佐、1名巡官、2名派出所長、1名分局的組長。

獲表揚的26人包括元長鄉公所課長陳承瑋、湖鄉公所課長孫連成、古坑鄉新庄村長賴世榮、麻園村長劉義岳、麻園村鄰長陳登芳、高林村長高瓊南、崁腳村長吳勝坤、永光村長賴茂行、尚義村長許慶源、大德村長張耀宗、林內分駐所巡佐石漢在、林内分駐所警員吳采純、斗六榴中派出所警員黃盈維、斗南派出所警員曾耀慶、斗南派出所警員林玉萍、古坑分駐所長黃家政、斗南分局警員鄭竣澤、東和派出所長胡文魁、北港分局巡官王富洋、東勢分駐所警員王銘尉、麥寮分駐所警員吳育偉、西螺分局警員李明德、虎尾分局組長許志偉、虎尾分局巡官顏士哲、虎尾分局警員李育輯、虎尾分局警員蔡明紘。

張麗善表示，「路平、燈亮、水溝通」雖說是基本，但確實要費很大人力與物力，為了避免柏油路太快損壞，她要求工務處要求廠商用心鋪，目前都是「紅龜面」，讓雨水能洩流到側溝。

張麗善說，也因路面鋪得好，卻發現雨水宣洩不及，原因是小涵洞堵塞，她呼籲民眾保持家門前的水溝通暢，只有區域排水定時保養清理是不夠的。

(中時 )