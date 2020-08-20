華為風暴牽動台股狂洩400多點，盤中更一度大跌600多點，對此國安基金官員除了強調台灣的基本面佳，以及國安基金已保持密切關注之外，也信心喊話指出國安基金在上次委員會議裡已獲決議持續留守股市，若有需要將隨時可伺機進場。

台股20日收盤狂跌逾400點，盤中更一度大跌600多點之後拉回200點，對此國安基金官員分析，主要受到美國將封殺華為、美股大跌、聯準會的會議紀錄顯示對經濟復甦態度保留、美方將無限期推遲和中國貿易談判等國際因素的衝擊。

但官員隨即也信心喊話強調，台灣仍有有力的基本面支撐，包括七月全體上市櫃公司營收3.04兆，創歷年新高紀錄，同時月增及年增率分別有4.6％、2.5％的水準，前七月的營收累計共有18.79兆，亦為史上最高紀錄。

此外，七月份出口正成長年增率0.5％，相對已較其他國家改善很多，而市場資金亦續呈寬鬆格局，新台幣升值之勢也並未急升而是趨向平緩，在經濟成長率方面，主計總處僅下修，但仍是正數，因此相較其他國家，台灣的基本面其實相對好很多。

至於國安基金是否進場，官員未正面回應，僅表示台股今日在上市集中市場成交量3468億，顯見有一定力道的承接買盤，很多買盤進場「撿便宜」；官員也強調，台股今日是「漲多拉回」，不能只看一天，還要觀察一段時間。

對於台灣股市20日下跌3.25%居亞洲股市第二，僅次韓國下跌3.4%，官員認為這僅是短期的拉回修正，台股在上述基本面支撐下，後市仍看好，國安基金先前已獲授權續留股市，因此會密切關注後市，有需要隨時會進場。

(工商 )