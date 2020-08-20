暑假進入尾聲，新北市將在22日、23日於台北港海巡基地舉辦「港灣親水嘉年華」，新北市經發局表示，考量疫情期間，防疫管制與消費經濟並重，為維護及管理參與民眾健康安全，活動因已達原公告預定活動人數1000人，故不另行開放現場報名。

經發局指出，為振興疫後經濟，經發局持續推動各項信心經濟活動，非常感謝各界支持，後續將視各活動辦理成效，評估是否常態推動。

(中時 )