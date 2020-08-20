八里港灣嘉年華報名額滿 未事先報名者勿自行前往 15:262020/08/20 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市將在22日、23日於台北港海巡基地舉辦「港灣親水嘉年華」，活動因已達原公告預定活動人數1000人，故不另行開放現場報名。（新北市經發局提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 暑假進入尾聲，新北市將在22日、23日於台北港海巡基地舉辦「港灣親水嘉年華」，新北市經發局表示，考量疫情期間，防疫管制與消費經濟並重，為維護及管理參與民眾健康安全，活動因已達原公告預定活動人數1000人，故不另行開放現場報名。 經發局指出，為振興疫後經濟，經發局持續推動各項信心經濟活動，非常感謝各界支持，後續將視各活動辦理成效，評估是否常態推動。 (中時 ) #活動 #經濟 #新北市 #推動 #嘉年華 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆青溪總會感謝口罩國家隊辛勞 張耿輝爭福祉 16:062020/08/19 生活 陸港觀盤－中美競爭常態化 尋找內循環經濟投資機會 04:102020/08/19 全球財經 企業盼降營所稅 總統展誠意 04:102020/08/20 財經要聞 跨境電商博覽會 首發產業生態圖譜 04:102020/08/20 產業特刊 不只彰化 傳中市居檢者自行前往篩檢 衛生局回應了 12:042020/08/20 生活 NVIDIA將於10月舉行線上GTC 執行長黃仁勳發表主題演說 09:202020/08/19 財經 新北將推八里纜車 完成新北觀光圈最後一塊拼圖 12:402020/08/19 生活 台中市境內鐵路沿線精華地段公開招商 18:092020/08/19 區域情報-台中 新北建八里纜車 完成觀光圈拼圖 04:102020/08/20 地方新聞 新黨27歲 呼群保義 勢必再起 04:102020/08/20 兩岸新聞 寶島熱門新聞 台大牙醫系正妹東區降臨 網暴動起底「醜小鴨變天鵝」勵志史 - 娛樂 狡猾過人的星座TOP3 雙子座真的惹不起 - 運勢 弒母砍頭顱梁姓男獲判無罪 高大成：我不信過程中沒有一絲清醒 - 社會 賴清德挺順時中 暗指彰化「下一個和平醫院」 - 生活 瘋砍母親37刀頭顱扔下12樓 桃園男二審大逆轉無罪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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