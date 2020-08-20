頭份市立游泳池已成市民重要游泳場所。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

啟用至今21年的頭份市立游泳池，在建築物外觀及設備逐漸老舊下，頭份市公所研擬爭取前瞻計畫預算，準備來個徹底大改造，除增加多項設備轉型成複合式運動館外，還結合隔鄰的忠孝公園原有設備成為運動園區，今年9月中旬閉館後將全力規畫，期望提供市民全新的健康選擇。

頭份市立游泳池從1999年完工啟用至今，一直是頭份市民游泳運動的最佳首選，是頭份市及周邊鄉鎮重要的正式游泳場所，每年夏天開放期間，都是市民消暑及親子同樂的重要去處，也成為許多市民小時候戲水的重要回憶。

頭份市立游泳池啟用21年以來，外觀及內部設施都已老舊，市公所也經常接到市民眾抱怨，市長羅雪珠上任後一直將游泳池整修列為重要施政項目之一，經過多次開會，市公所已有共識，由於地方經費預算有限，希望向中央爭取前曕計畫經費補助。

根據市公所內部初步規畫，希望在游泳池範圍內新建一個運動場館，轉型成複合式運動館，除了原有的游泳池、兒童池和SPA設施外，再新增多項設施設備。

由於市立游泳池與忠孝公園相鄰，公園內設有網球場、槌球場及籃球場，未來游泳池新館成立後，將可把這2部分場館結合，打造成一個完整的運動園區，讓熱愛運動的市民們有更多的更完整的運動環境。

(中時 )