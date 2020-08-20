星座專家白瑜臉蛋姣好、氣質溫柔清新，她近日上節目《命運好好玩》痛揭前夫不斷偷腥，雖然念在夫妻之情不斷給機會，對方仍不改花心習性，終於心死離婚。

白瑜是山西人，21歲剛踏入職場時，巧遇大6歲、來大陸出差的前夫，兩人斷斷續續用訊息往來，結果 3個月後男方特地追來南京，以結婚為前提提出交往，讓她內心又驚又喜，「男生好像（用）一個承諾的方式追我，我還滿有安全感」交往2年半後，前夫帶著雙親以觀光名義拜訪白瑜的家人，無預警拿出各式黃金、飾品和聘金來提親，把她和父母都嚇了一跳，由於前夫態度誠懇，又像大哥哥一樣照顧自己，婚約便訂了下來。

登記結婚當天晚上，前夫報備要和兄弟去夜總會喝酒聊天，白瑜不疑有他，未料前夫返家後接到一通女性的來電，「哥～我真的是一個晚上撥了好多的電話才找到你耶！我真的很想你，你怎麼沒跟我打招呼就走了？」當場抓包前夫偷腥的證據，她崩潰將自己鎖進衣櫃痛哭失聲，由於當時年紀輕、經驗不足，前夫又再三保證沒有做出對不起她的事，白瑜才心軟原諒，並將喜訊公開給同事們知道，沒想到同事卻爆料前夫早就花名在外，為了顧及面子和2年多的感情，白瑜堅持維持婚姻。

由於前夫的工作轉移到印度，白瑜得放棄自己的大好前途，未料頻頻發現前夫和很多女生的關係都很密切，在長期不安全感和壓力的狀況下，她得了憂鬱和恐慌症，還會併發哮喘，嚴重到一根針掉地板都會全身冒冷汗，出現被人跟蹤的幻覺，回到娘家治療3年才康復。

結婚4年多，白瑜發現懷孕，當小孩2歲多時，發現前夫開始熱衷健身、戶外運動，周末常藉口不在家，她當時帶著小孩想同行，卻被前夫怒吼趕回家，期間又抓到對方與女生有不尋常的關係，決定提出離婚。

離婚後，白瑜學習催眠、星座、奧修禪卡和心理，把自己打理得相當好，而她的經歷也惹觀眾心疼，留言打氣：「人生跌這麼一跤，不會讓你白摔的，聽你的談吐，舉手投足間充滿了智慧成熟，真心的祝福你和寶寶往後的每一天，都能過得開開心心，順順遂遂。」

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(中時新聞網)