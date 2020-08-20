今（20）日傳出我國將選出12個高風險國家、地區實施入境篩檢措施，中央流行疫情指揮中心今（20）日發出聲明澄清，「我國暫不調整入境篩檢措施！」

指揮中心說，因應國際疫情仍然嚴峻，我國對高風險國家或地區疫情發展保持高度關注，並持續就國外疫情對國內防疫可能造成之衝擊與威脅，積極評估各項防治措施之可行性。然而，目前尚無具體方案，若有進一步措施，將主動對外說明。

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