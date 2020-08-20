入境普篩要來了？指揮中心澄清：沒這回事 15:482020/08/20 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園機場防疫車隊以酒精為旅客消毒雙手。（圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（20）日傳出我國將選出12個高風險國家、地區實施入境篩檢措施，中央流行疫情指揮中心今（20）日發出聲明澄清，「我國暫不調整入境篩檢措施！」 指揮中心說，因應國際疫情仍然嚴峻，我國對高風險國家或地區疫情發展保持高度關注，並持續就國外疫情對國內防疫可能造成之衝擊與威脅，積極評估各項防治措施之可行性。然而，目前尚無具體方案，若有進一步措施，將主動對外說明。 (工商 ) #指揮中心 #我國 #高風險國家 #地區 #入境篩檢 也許您會感興趣 推薦閱讀 葉彥伯被調查不冤枉？李艷秋反諷：犯了打臉陳時中等七大錯 11:372020/08/20 政治 游淑慧3問陳時中：485例若未篩檢 病毒是否進社區？ 12:142020/08/20 政治 逆時中是滔天大罪？陳時中遭轟：不要上神壇就忘自己只是人 09:162020/08/20 政治 短評／疫情輸出國之恥 04:102020/08/20 時論廣場 彰化縣私下偷普篩 蔡易餘驚爆背後龐大利益 11:352020/08/20 政治 彰化沒採檢無症狀少年會怎樣 她怕爆：還不入境普篩 06:502020/08/20 生活 採檢居檢者屬地方權責？陳時中打臉彰化衛生局 10:262020/08/20 生活 為何要政風處撤查？陳時中曝病患一句話是關鍵主因 10:032020/08/20 政治 聲援彰縣衛生局 李彥秀籲陳時中找出漏洞 不要帶風向 10:352020/08/20 政治 基層哭了 王惠美嗆連我一起查 04:102020/08/20 生活新聞 生活熱門新聞 變頻冷氣實測2個月不關 她收到帳單崩潰：我錯了 - 生活 賴清德挺順時中 暗指彰化「下一個和平醫院」 - 生活 颱風周末攪局 引西南水氣「3地雨炸」 - 生活 低壓恐快速成颱 路徑曝光 彭啟明揭影響台灣分歧點 - 生活 關鍵通話引來政風調查 陳時中證實「葉彥伯有打給我」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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