TrendForce旗下顯示器研究處最新調查，8月電視面板價格仍維持大漲態勢，55吋與32吋漲幅可達10％，IT面板價格受惠於終端需求穩定的支撐，持續緩步向上，預期絕大多數面板廠在近兩月都能脫離長達7季的虧損，順利轉虧為盈，推估2020年第三季的獲利表現也將較上一季大幅改善。

TrendForce研究副總邱宇彬表示，目前面板廠幾乎完全掌握電視報價的主導權，8月價格表現仍以8.5代為生產基地的55吋、32吋最為出色，加上43吋的需求強勁，全月漲幅皆可達10％。50吋漲幅約8至10％、65吋等產品的漲幅也可望達到5至7％，而75吋的大尺寸產品報價也因此上升1至2％。

第三季因電視面板供不應求造成近期面板價格漲勢強勁，其中來自於需求端的原因有二。首先，為了彌補2020上半年低迷的出貨表現，幾乎所有電視品牌皆提升拉貨動能，以衝刺下半年業績，預估此波力道可延續至10月。另一方面，三星、TCL、海信等領導品牌對於擴大市佔，以強化競爭優勢的想法日益堅定，透過更積極的出貨手段搶食並接收其他品牌的市占，因此大幅帶動面板購買力。

供給端方面，由於IT面板需求持續維持高檔，在整體產能吃緊的情況下，讓面板廠得以採取「先價後量」的策略，做為電視面板供給的指標，透過緩慢的增量步調拉抬報價。TrendForce根據長期統計電視面板與整機的出貨數據，第三季兩者的供需比僅11％，除遠低於平衡水準20％，也是自2017年初以來供需比最低的一季，該數據更充分顯示因供不應求導致面板價格反彈的情況。

IT面板方面，顯示器面板走勢大致為持平至小漲，但因曲面顯示器open cell面板半成品消費性市場需求暢旺，且今年底主力供應商三星顯示器將退出市場，使8月報價回彈4至8％，為顯示器品項內價格表現最突出類別。筆電面板則持續受惠於疫情衍生的遠端工作與教育需求，維持價格緩升的態勢，全系列產品在八月的漲幅落在1至3％。

(工商 )