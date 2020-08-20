大陸新創車企蔚來汽車大陣仗入局電池業務，18日聯合寧德時代、湖北科投、國泰君安合資成立武漢蔚能電池資產公司，註冊資本人民幣（下同）8億元。蔚來汽車CEO李斌20日在蔚來電池租用服務（BaaS）發布會上稱，現在服務用戶換電每天多達數千次。

中證網報導，李斌20日指出，至今蔚來已在60多個城市部署了143座換電站，實現超過80萬次換電服務，現在每天都有幾千次換電服務。

此外，財聯社引述知情人士說法稱，蔚來、寧德時代、國泰君安、湖北科投均在武漢蔚能投入2億元，持股比均為25％。

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