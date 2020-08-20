蔚來大陣仗入局電池業務 李斌：用戶換電頻率每天數千次 15:332020/08/20 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸新創車企蔚來汽車大陣仗入局電池業務，18日聯合寧德時代、湖北科投、國泰君安合資成立武漢蔚能電池資產公司，註冊資本人民幣（下同）8億元。蔚來汽車CEO李斌20日在蔚來電池租用服務（BaaS）發布會上稱，現在服務用戶換電每天多達數千次。 中證網報導，李斌20日指出，至今蔚來已在60多個城市部署了143座換電站，實現超過80萬次換電服務，現在每天都有幾千次換電服務。 此外，財聯社引述知情人士說法稱，蔚來、寧德時代、國泰君安、湖北科投均在武漢蔚能投入2億元，持股比均為25％。 (工商 ) #聯合 #蔚來 #電池 #換電 #李斌 也許您會感興趣 推薦閱讀 EV-50電動機車 36900元騎回家 04:102020/08/19 生活新聞 公投綁大選 林濁水：國民兩黨換位子換腦袋 14:152020/08/20 政治 宏佳騰Ai-1 打造專屬寧靜機車瀑布 04:102020/08/19 產業特刊 漢來大飯店月餅正式開賣 推出新口味搶攻月餅市場 12:082020/08/20 旅遊 台灣權王－同欣電、寶成 營運踩油門 04:102020/08/20 證券．權證 遠雄進軍台南豪墅區 狂銷5成 04:102020/08/20 產業．科技 雙北申辦2025世界壯年運動會 04:102020/08/20 地方新聞 疫情改變消費者行為 蝦皮祭「線上專店」策略搶市 13:282020/08/19 財經 《電腦設備》廣運2大事業主體拚商機 大陣仗前進自動化工業展 10:002020/08/19 財經 燁輝攜大瀚 攻太陽光電支架 04:102020/08/20 產業．科技 財經熱門新聞 2大「空」襲警報！台股嚇崩416點 爆史上天量 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 華為風暴狂燒！台積電重挫近3％ 台股崩跌逾400點 - 財經 - 工商 咦？康友董事會 要向會計師提告 - 日報 SpaceX接到48顆衛星發射大單 明年起首發 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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