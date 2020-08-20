兩岸軍演頻傳，大陸軍機、船艦也頻頻在台灣附近海、空域附近出現，台東太麻里天空20日出現疑似中科院的「銳鳶無人機」，有民眾揣測，是否正進行監控東部海域，對此，軍方沒有回應，不過有軍事迷認為是例行性的監控執行勤務。

太麻里香蘭村民表示，該處的空軍靶場，從19日起就看到小飛機起降，20日又看在飛機在天空飛行，嗡嗡作響，由於近日大陸解放軍和美軍在台灣周遭海空域不是演習，就是例行性軍事訓練，難免讓人聯到也許與是軍方採取監控行動。

而該無人機經軍事迷判斷，應該是中科院研製的「銳鳶無人機UAV」，體型比「騰雲無人機」小一號，早期在太麻里空軍靶場進行訓練，鮮少曝光，後來移防屏東，並移編給海軍艦隊指揮部。軍事迷認為，該處原本就是訓練基地，這兩天銳鳶起降頻繁，應為例行性監控執行勤務。

「銳鳶無人機」機身全長19呎，機身高度6呎，酬載重量51公斤，升限4572公尺，飛行最大半徑120公里、滯空時間可達10小時，最大空速為每小時180公里。

海軍去年1月曾首度對外公布銳鳶在東部外海偵搜到中國人民解放軍海軍的電子偵察艦北極星號（舷號AGI-851）的空拍照，更曾進行公路空拍追蹤測試，在台東南迴公路山區道路上空4000公尺高空，成功偵搜1輛行駛的目標車輛，並將影像回傳地面，完全掌握住方位。

(中時 )