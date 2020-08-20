徐玉娟(右1)與弟弟一同照顧高齡90歲的祖母及母親，性格仍樂觀、活潑。(南投縣政府提供／林心柔南投傳真)

南投縣國姓鄉16歲的徐玉娟，年幼時家逢巨變，但她仍樂觀進取，事親至孝，與3姐弟共同照顧高齡90的祖母，及背部有舊疾的母親和弟弟，徐獨自承擔家務，孝行可風，並獲全國孝行獎殊榮。

徐玉娟年幼時家逢巨變，與弟弟一同照顧高齡90歲的祖母及背部有舊疾的母親，但姐姐在考上高中後離家念書，其弟也因養鹿工作時絞斷手指造成永久傷害，徐獨自一人承擔家務，但仍樂觀進取，一邊忙家務；也勤於學習，今年剛考上國立暨大附中，實為家庭之表率，也是社會及村里推廣孝道的最佳教材及榜樣。

南投縣政府民政處指出，今年縣獲選人是由台灣兒童家扶基金會埔里工作站所提報，經縣府訪查遴選，從不分縣市30個名額中選出1位，再提報內政部審查表楊。日前徐前往金門出席內政部辦理109年全國孝行獎表揚活動，當天由內政部長徐國勇出席典禮頒獎。

徐當日也獲得徐國勇親自頒發的獎狀，以茲鼓勵，徐國勇說，孝行楷模陪伴家人的孝心孝行，發揮人性真善美，陪伴就是最好的禮物，讓社會更溫馨美好。

內政部表示，今年全國孝行表揚典禮自民國72年開辦以來，今年首度移師金門舉辦，此次孝行楷模從13歲到17歲都有，每位楷模守護家人的用心、親情互動都令人感動。

(中時 )