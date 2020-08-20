我們與瑪莎拉蒂的距離，一刀未剪無劇本演出。（影片來源：臉書社團《翻轉大高屏交通違規》）

無牌瑪莎拉蒂與Foodpand外送違規左轉，發生在同樣一個路口，停等紅燈的高雄岡山分局巡邏警只瞄了瑪莎拉蒂一眼沒動作，但卻立即掉頭追外送員，被後方民眾全程錄下並將影片PO上網，質疑警方執法大小眼；不過岡山警今天出面澄清，指當時因角度關係，警員未發現超跑未掛車牌，除了外送員外，也已對超跑開罰！

有網友在臉書社團《翻轉大高屏交通違規》貼出影片，並留言：「我們與瑪莎拉蒂的距離，一刀未剪無劇本演出。」。網友指17日傍晚17時40分許，岡山分局巡邏警員在轄區大德一路和大仁北路口停等紅燈時，一輛未懸掛車牌的黑色超跑瑪莎拉蒂經過，左轉直駛，但巡邏警只撇了一眼，沒有任何動作。

約10秒後一台Foodpanda外送員騎車未依兩段式左轉，跟瑪莎拉蒂一樣左轉直駛，結果員警立刻掉頭追人，網友質疑警方執法不公。

不過岡山分局今回應指出，當時壽天派出所巡邏警員因所在位置角度問題，只看到超跑正常依規定左轉，並未看到超跑未懸掛車牌；但外送員的機車因未依規定兩段式左轉，有明顯違規事實，於是主動攔停盤查。

警方表示，感謝社群網友的提醒，對於超跑、機車若有交通違規行為，執法絕無差別，未懸掛車牌的超跑已依《道路交通管理處罰條例》第12條規定，處汽車所有人新台幣3600元以上10800元以下罰鍰，並禁止其行駛。

(中時新聞網)