今年1月新冠肺炎疫情不若如今平靜，政府為此限制了口罩出口，讓藝人「范范」范瑋琪不滿，在私人臉書痛罵行政院長蘇貞昌「狗官、臭流氓」，慘被外界批評圍剿，事後雖兩度道歉但難平眾怒，直到最近才稍微退燒，沒想到昨天她在社群分享了「唱歌論」，其中一句「唱歌不能讓你一身名牌」，再度引爆議論。

范范昨(8/19)在IG貼出配唱照，寫下「給摯愛唱歌愛健康的人」8項唱歌觀點，包含「唱歌不能讓你大富大貴，但可以讓你活得精彩」、「唱歌不能讓你一身名牌，但可以讓你比同齡人更年輕」、「唱歌不能讓你天天燕窩魚翅，但可以讓你遠離疾病」等等，雖然說的不無道理，但有些部分卻讓網友們有些諷刺。

對於范瑋琪的唱歌無法致富的說法，網友認為平時看夫妻倆的生活照，可見他們住豪宅、開名車、背愛馬仕包包，因此覺得范范應考量先前失言的教訓，慎重發言，「所以你是說你一身名牌不是唱歌事業帶來的？」、「原來你現在的一切，是唱歌以外的“付出”換來的？！」，困惑如今一家人優渥的生活、黑人對社會的影響力也很大，這都是她身為藝人所得來的，「你如果就是一個超市裡努力工作的人，你能有這些嗎？」，但也有人替范范說話，認為她就是以一個很普通的角度在分享唱歌是簡單而隨心所欲的，還能得到心靈滿足，大家真的不用太過度解讀范范的「唱歌論」。

(中時新聞網)