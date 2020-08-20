今年1月新冠肺炎疫情不若如今平靜，政府為此限制了口罩出口，讓藝人「范范」范瑋琪不滿，在私人臉書痛罵行政院長蘇貞昌「狗官、臭流氓」，慘被外界批評圍剿，事後雖兩度道歉但難平眾怒，直到最近才稍微退燒，沒想到昨天她在社群分享了「唱歌論」，其中一句「唱歌不能讓你一身名牌」，再度引爆議論。

范范昨(8/19)在IG貼出配唱照，寫下「給摯愛唱歌愛健康的人」8項唱歌觀點，包含「唱歌不能讓你大富大貴，但可以讓你活得精彩」、「唱歌不能讓你一身名牌，但可以讓你比同齡人更年輕」、「唱歌不能讓你天天燕窩魚翅，但可以讓你遠離疾病」等等，雖然說的不無道理，但有些部分卻讓網友們有些諷刺。

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1.唱歌不能讓你大富大貴，但可以讓你活得精彩。 2.唱歌不能讓你一身名牌，但可以讓你比同齡人更年輕。 3.唱歌不能讓你天天燕窩魚翅，但可以讓你遠離疾病。 4.唱歌不能讓你沒有煩惱，但可以讓你簡單幸福。 5.唱歌不一定能成就你的將來，但卻能讓你享受現在。 6.唱好歌不僅要有興趣，還要有堅持。 7，唱歌不能讓你萬壽無彊，但確實讓你長壽，為了長壽堅持歌唱吧。 8，唱歌不能讓你返老還童，但卻能讓你駐顏有術，因為一個會運用、會控制氣息的人，不僅心肺，也不僅胃腸，你的大腦、小腦，左腦、右腦，都將會得到氣流地推動、按摩，都將會在氧氣的滋養下， 比不唱歌的朋友，多一些新鮮的細胞。多氧的環境，一定可以促進細胞的再生能力。 ——給摯愛唱歌愛健康的人。

范范范瑋琪（@fanfan）分享的貼文 於 張貼

對於范瑋琪的唱歌無法致富的說法，網友認為平時看夫妻倆的生活照，可見他們住豪宅、開名車、背愛馬仕包包，因此覺得范范應考量先前失言的教訓，慎重發言，「所以你是說你一身名牌不是唱歌事業帶來的？」、「原來你現在的一切，是唱歌以外的“付出”換來的？！」，困惑如今一家人優渥的生活、黑人對社會的影響力也很大，這都是她身為藝人所得來的，「你如果就是一個超市裡努力工作的人，你能有這些嗎？」，但也有人替范范說話，認為她就是以一個很普通的角度在分享唱歌是簡單而隨心所欲的，還能得到心靈滿足，大家真的不用太過度解讀范范的「唱歌論」。

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(中時新聞網)

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