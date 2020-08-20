為讓台灣弱勢孩子具備迎接未來挑戰的數位能力，「PaGamO素養品學堂」今天捐贈價值350萬的350個線上學習帳號給「逆轉聯盟」、「中華育幼機構兒童關懷協會」及台東「孩子的書屋」等全台18家兒少社福團體、育幼院及安置機構，協助弱勢孩子培養閱讀素養。

PaGamO是多人線上遊戲學習平台，去年與品學堂創辦人黃國珍合作推出「PaGamO素養品學堂」，並同步啟動「ONE for ONE公益計畫」，每售出一組帳號，就捐贈一組公益帳號給弱勢孩子。

PaGamO創辦人、台大電機系教授葉丙成表示，台灣孩子在科學、數學方面的能力很不錯，但閱讀素養卻是東亞最差。未來20年世界將產生劇烈變動，孩子需具備自主學習能力，才能在競爭中活下來。而自主學習的基礎就是閱讀素養。

葉丙成表示，政府每年花10多億元為中小學生進行補救教學，學生數學不好，就對他們進行數學補救教學。但事實上，學生不是數學不會，而是題目看不懂，也就是缺乏閱讀素養。

葉丙成說，「PaGamO素養品學堂」捐贈給全國18個兒少社福團體線上學習帳號，就是希望運用科技填補城鄉學習資源的落差，並讓弱勢孩子養成自主學習的能力，未來可以應對生活中各種未知的挑戰。

台灣公益團體自律聯盟秘書長林依瑩說，藉由這次公益活動，聯盟串連起台灣各地長期致力弱勢兒少權益與生活發展的社福組織，喚起了社福圈關注弱勢兒少培養閱讀素養能力的重要性，也期待透過更多對於素養教育的認識與瞭解，為孩子創造更多改變的力量與翻轉機會。

(中時 )