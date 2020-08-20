今年金山地瓜冠軍甜度高達13度，甜度堪比花蓮果豔大西瓜。（金山區公所提供／許家寧新北傳真）

「阿聰地瓜」林朝聰種的地瓜外型充滿禪意，在造型組稱王。（金山區公所提供／許家寧新北傳真）

新北市金山甘藷遠近馳名，有金山健康三寶美譽，新北市農業局推廣金山優質農產舉辦甘藷王競賽，青農劉軒宗種出的紅心地瓜碩大飽滿、甜度突破去年達13度，直逼花蓮果豔西瓜甜度，拿下重量與甜度組雙料冠軍，蟬聯甘藷王寶座。

今年拿下甘藷競賽分為甜度、重量及造型三組，家中務農，種植地瓜12年的劉軒宗，去年種植的台農66號地瓜在甜度項目以11.2度稱王，今年不但甜度達到13度，重達3310克的大地瓜更在重量組拔得頭籌，甚至比去年冠軍還大近3倍！

地瓜達人劉軒宗說，金山大屯火山的砂質土壤，加上他將地瓜、稻米輪流種植，讓土地生養休息，減少蟲害，才能種出好吃綿密的紅心地瓜，田裡除金山紅心甘薯、還有紫玉地瓜、日本黃金薯，都是一早5點到田裡現採，保證好吃。

「阿聰地瓜」林朝聰參賽的地瓜，外型盤根錯節充滿禪意，令人聯想到樹中佛陀，成功吸引評審的目光，從眾多參賽的甘藷中脫穎而出，摘下造型組第一名，各組入選的前三名得獎地瓜也將在22日金山甘藷季會場展出。

金山區長廖武輝表示，今年參與競賽甘藷，除採用當令地瓜，參賽農友較往年增加4倍，為歷年最多，競爭相當激烈，希望藉由競賽讓農友互相切磋交流，推廣金山農特產，22日千人焢窯活動，特別安排甘藷DIY及闖關體驗，歡迎民眾體驗農村風情。

(中時 )