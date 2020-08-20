砍斷母親頭顱犯，殺直系血親尊親屬罪的桃園市梁姓男子，桃園地院本依家暴殺人罪判處他無期徒刑，遞奪公權終身。但今（20）日被高等法院判轉判無罪，當庭釋放，同時責付桃園市衛生局，使得案情大逆轉。

案發當天，梁男吸食安非他命後，精神不穩，隨後便與母親發生口角，並持刀將她殺害，頭顱砍下後，在自家陽台往社區中庭丟棄，當時還有其他住戶正在遛狗，因此被嚇壞。而判決出爐後引起軒然大波，不僅許多網友不滿，法醫高大成、國民黨立委葉毓蘭等人，也都無法理解。除了審判長宣判當庭宣判的理由外，高院為此特發新聞稿說明。

新聞稿內容中指出，其一，梁男自承於案發前有施用安非他命毒品，於案發經逮捕採集尿液、毛髮送驗結果，除安非他命類外，亦包含丙酮類等多項毒品，顯見被害平日即持續施用卡西酮類等多項毒品。

其二，依梁男三姐、住戶鄰居及社區保全證言，認為梁男與母親並無何怨隙或金錢糾葛，並無殺害動機。其三，梁男經法務部法醫研究所及台大醫院精神鑑定結果，於行為時係處在卡西酮類物質作用最强期間，導致梁男已欠缺辨識行為能力。

高等法院審理期間，曾於2月時指派台大醫院替梁姓兇嫌進行精神鑑定，梁姓男子的律師則表示「他因受到毒品及原本個性的關係」，連自己怎麼殺的都忘記了。不過檢方認為，梁男因毒品而砍殺母親，並不能成為減刑的理由。

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(中時新聞網)