陸商務部：中美近日會展開通話 15:412020/08/20 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然此前美國總統川普曾稱取消與中國的會談，不過中國商務部20日確認，中美已商定在近日展開通話。 華爾街日報日前引述中美官員說法稱，雙方將在近日舉辦視訊會議，就首階段經貿協議以及美國對中國科技公司的作為進行討論。 (工商 ) #中國商務部 #通話 #中美 #會展 #美國總統川普 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸商務部：中美近日會展開通話 15:412020/08/20 財經 陸商務部：陸美雙方已商定將於近日舉行通話 15:522020/08/20 兩岸 華府促大學基金快賣中資股 04:102020/08/20 全球財經 陸駐美大使崔天凱：願現在與川普改善關係 12:002020/08/20 兩岸 SIA主席紐佛警告：美圍剿華為 也自傷供應鏈 04:102020/08/20 財經要聞 華為砍單 大戶殺散戶哀嚎 台股拉回12362 14:202020/08/20 財經 國安基金留守股市 有需要隨時會進場 15:212020/08/20 財經 女婿出馬喬 川普不甩以色列保有中東獨家空優抗議 想賣阿聯F-35 11:432020/08/20 軍事 陸港觀盤－以內循環為發展重心 指引未來投資方向 04:102020/08/20 全球財經 花旗：未來十年將取代英鎊 人民幣成第三大支付貨幣 04:102020/08/20 全球財經 財經熱門新聞 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 即時 川普痛宰華為美企慘了？ 陸專家：北京沒有以牙還牙的選項 - 財經 慘！散戶借錢買聯發科套在山頂 專家給4字救人 - 即時 台股今年漲幅20日跌掉一半 金管會找出二原因 - 財經 - 工商 華為風暴狂燒！台積電重挫近3％ 台股崩跌逾400點 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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