雖然此前美國總統川普曾稱取消與中國的會談，不過中國商務部20日確認，中美已商定在近日展開通話。

華爾街日報日前引述中美官員說法稱，雙方將在近日舉辦視訊會議，就首階段經貿協議以及美國對中國科技公司的作為進行討論。

(工商 )