半導體前段製程關鍵設備領導商ASML今（20）日於南部科學園區舉行「EUV全球技術培訓中心」開幕典禮，經濟部部長王美花、臺南市副市長趙卿惠、南部科學園區局長林威呈、荷蘭駐臺代表處代理代表貝莉莎（Ms. Lisette Hurkmans-Berkers）、德國經濟辦事處總經理楊海諾 (Ms. Leonie Yang )等人應邀共同見證ASML「EUV全球技術培訓中心」落腳臺南。

ASML全球副總裁暨臺灣區總經理陳文光首先感謝政府相關單位、客戶及合作夥伴對ASML在臺發展的支持。2010年ASML提供第一台EUV微影設備原型機給台積電進行研發工作，為全球微影技術開創新紀元；2017年ASML 交付第一台量產型EUV微影系統給台積電，寫下商用EUV製程技術的新里程；至今，臺灣EUV裝機規模領先全球，ASML在臺南成立「EUV全球技術培訓中心」不僅讓ASML在台營運和服務項目更多樣化，為半導體產業提供更完整的服務，更實現了ASML全力支援客戶先進製程開發與量產的承諾。

王美花表示今年受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，全球經濟受到重大衝擊，但臺灣今年第1季半導體總產值表現仍舊亮眼，較去年同期成長28%，顯示在數位時代下，新興科技應用的發展與半導體產業密不可分，未來市場需求將更加蓬勃可期。ASML「EUV 全球技術培訓中心」順利落成，除展現了ASML持續擴大在臺投資的信心外，亦代表著臺灣是相當安全、穩定的投資地，讓企業能持續推動既定計畫。

臺灣半導體製程技術居全球領先地位，總產值居全球第2，持續吸引國外材料及設備商加碼投資臺灣，加速佈局在臺研發活動，經濟部亦積極推動在臺外商擴大與國內業者的合作，共建更完整的半導體產業生態系。ASML長期以來與臺灣半導體供應鏈合作密切，相信未來與臺灣廠商將有更多合作新機，攜手扎根臺灣，共享新世代產業商機。本次「EUV全球技術培訓中心」在臺設立，引入先進設備及全球優秀師資，將進一步強化臺灣半導體設備供應鏈人才培育。面對全球經貿局勢變遷，經濟部將持續以積極態度、務實作法，攜手相關部會與地方政府，讓外商企業放心在臺投資。

ASML為全球第一大半導體曝光機製造商，全球市占率約80%，其中EUV曝光設備為7奈米以下前段製程之關鍵設備，目前由ASML獨家供應，ASML 2003年正式在臺營運，目前在臺員工逾2,700人，從事光罩傳輸模組、量測及檢測設備模組相關研發製造等。

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