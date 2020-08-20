「金管會就會威脅要撤照，那快撤呀！」街口集團執行長胡亦嘉20日以街口投信董事長身份，控訴金管會濫用職權，為阻擋託付寶上線，直接發文要求街口投信的保管銀行、即彰化銀行拒絕受理街口電支的基金申購款，造成街口多重資產基金3月掛牌至今，對外沒有售出任何基金單位，且金管會也不說明哪裡不合法。

胡亦嘉已回文金管會，要求儘速讓彰銀恢復基金保管銀行的運作，讓街口投信能有合法銷售基金的權利；二是儘速回文街口投信，告知配合街口金科的託付寶是否合法，若有違法，也要告知哪裡違規，讓街口投信、街口電支及街口金科能合法運作，胡亦嘉說：「台灣是民主法治自由國家，人民應有基本權利」，「金管會憑什麼說不行、憑什麼把保管銀行直接關掉。」

胡亦嘉說自己對金管會的發言有二次大「錯愕」，一是與金管會溝通託付寶架構二個多月，卻被說完全沒有溝通過、不誠信，二是明明本月11日回函金管會，再次說明託付寶的架構及基金贖回價格的運算機制，19日卻又被金管會說街口不肯交出運算方法，胡亦嘉說：「金管會百分之一萬看過託付寶的架構」。

已親上火線、出任街口投信董事長的胡亦嘉，仍待金管會審查其負責人資格條件，即還沒有真除為投信董事長，但胡亦嘉強調，街口的託付寶可以拿掉保證報酬率、預期報酬率，可以登大幅廣告強調沒有保本、投資有風險，全力符合金管會的要求，但前提是金管會要「清楚告知」託付寶哪裡違規、不合法，胡亦嘉說「託付寶一定要上線」。

胡亦嘉解釋，託付寶就是街口金科推出的新商業模式，街口支付的使用者可透過街口App二分鐘內開設基金投資帳戶，然後可投資街口投信的多重資產基金，並可與街口金科簽署託付寶契約，即投資人可以在贖回基金時拿到金科「即時撥付」的現金，不用等３～５天，街口金科則創新的運算法，將債券未來的利息折算到現有價值，在沒有金融風暴的前提下，讓投資人在任一時點贖回，都擁有平穩的報酬曲線。

胡亦嘉強調，街口金科不是金融業，是以借款方式，先將基金贖回款提供給投資人，背後還有三家左右的合作銀行，以應收帳款轉讓方式，給予金科資金融通，不會有流動性風險，基金投資、電支代收付都是合法項目，因此不清楚金管會所謂的違法在哪？

(工商 )