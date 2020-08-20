隨著可少量多樣生產的數位印刷已成為市場趨勢，現今印刷業者更是重視選擇具備原廠認證的高品質數位印刷設備，而富含創意的少量客製化文創商品，也成為一般民眾日常送禮及公家機關推出客製紀念品的最佳首選。Epson以獨家PrecisionCore精點微噴技術，推出「文創微噴原廠認證」，透過授予原廠認證的方式，評選出具備Epson指定數位紡織印刷機種，並符合專業輸出環境規範的優良店家，不僅可為消費者提供環保無毒、色牢度優異的高品質輸出服務，更是在客製化文創禮品市場中，樹立了優良品質保證的專業指標。

Epson更攜手新北市立圖書館舉辦「熱昇華轉印體驗」活動，讓民眾將所攜帶的照片或手繪圖畫，親手印製成專屬的馬克杯及滑鼠墊，實際體驗文創樂趣，輕鬆實現個人創意。 台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉表示，Epson長期致力於專業影像輸出領域，建立「藝術微噴」認證制度，在專業影像輸出市場中已極具指標性，長期以來更是深受用戶的喜愛及肯定。而Epson新推出的「文創微噴」認證，則是希望對於有著文創產品需求的品牌門市、網路商店及公家機關，提供專業輸出品質且安全無虞的原廠保證。未來Epson將持續拓展文創微噴的應用領域，以領先業界的獨家噴墨技術，輕鬆實現客製化與文創商品的無限創意，無論是對用戶或是消費者，皆能展現其獨特的價值。 相較於傳統印刷在印刷前需先進行製版，且需開多個色版增加印製成本及工時，往往需要大量生產才能平衡印製成本，而數位印刷技術因不需印前製版，不僅節省成本還能縮短工作流程，滿足少量多樣的客製化需求，也為設計師帶來真正的創作自由。在色彩及輸出品質方面，傳統印刷需依靠色卡進行對色，因此會產生無法準確抓到正確色彩的問題，Epson擁有領先業界的獨家PrecisionCore精點微噴技術，搭配智慧型可變墨點技術，不僅能提供精準的墨點位置與墨點大小，不論是印花或精細圖案，都能夠精準呈現細節，並以原色輸出，提供用戶高品質的作品。此外，Epson原廠墨水擁有高耐光性、高防水性等優勢，能夠維持長時間輸出圖像色彩的品質穩定性，更符合OEKO-TEX Passport紡織安全無毒認證，對人體安全無虞，即使印製嬰兒的衣物亦可安心使用。 Epson文創微噴機種SC-F530 24吋熱昇華數位印表機，能依不同需求選用各種尺寸的原廠轉印紙進行輸出，並將圖像透過高溫高壓轉印至被印材上，尤其適用於淺色系衣物、織品、聚酯纖維材質等商品，讓用戶輕鬆就能完成多元豐富的客製化禮品與文創商品，如馬克杯、杯墊、滑鼠墊、拼圖、手機殼與口罩套等，適合擁有客製化商品印製需求的紀念品店、沖印店、觀光景點以及藝術文創產業擁有，親民價格更成為小資創業的最佳首選。Epson SC-F2130織品直噴印刷機則可直接噴印於織品上，適用於T-shirt、混紡、棉、麻等多種棉質布料商品，更支援白墨印刷，印製在彩色T恤上也不是問題，是一款兼顧生產品質與印刷速度的機種，輕鬆印製如T-Shirt、運動服、毛巾、絲巾、抱枕等各式織品商品，就連生活中的裝飾藝術也能精準印製，讓創意不再受到印刷材質限制，在布料上完美呈現真實色彩與獨特創意。 Epson目前全台評選通過兩間白金認證店家，以及三間金獎認證店家，可為消費者創造獨一無二的高品質文創商品。此外，Epson更攜手白金認證店家-啟盛國際，一同協助新北市立圖書館舉辦「熱昇華轉印」體驗活動，透過Epson文創微噴機種SC-F530 24吋熱昇華數位印表機，可讓參與民眾親手印製出專屬的馬克杯及滑鼠墊，在實際製作的過程中體驗客製化的樂趣，未來也將定期舉辦相關創作體驗活動。

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