老翁務農疑似身體不適趴在田中，送醫後宣告不治。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮1名羅姓老翁，20日一早騎車出門務農，家人眼見羅翁遲遲未歸，心急地到田裡找人，上午9點多卻發現羅翁趴在田裡一動也不動，趕緊報警處理，警消到場初步檢視羅翁已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，由於近日屢傳高溫，初步研判可能與熱衰竭有關，不過確切死因仍待相驗釐清。

羅姓老翁今晨5、6時許出門務農，家屬上午8時許還幫忙送早餐，叮嚀羅翁「天氣越來越熱了，要早點回家！」，羅翁爽朗答應後就繼續忙農事，不料上午9點多，羅翁女兒發現爸爸怎麼還沒回家，前往西勢里1處農田查看，竟見羅翁趴在田裡，趕緊報警處理。

救護人員到場，發現85歲的羅翁已無生命跡象，趕緊將他送往苑裡李綜合醫院搶救，仍不幸宣告不治，家屬聞訊悲痛萬分。羅翁女兒表示，爸爸身體還算健朗，也沒有慢性病史，但有在吃控制血糖的藥。

警方懷疑死因可能與天氣炎熱和身體不適有關，已報請檢察官相驗釐清死因；另呼籲民眾，近日天氣炎熱，外出工作或從事戶外活動，務必注意防範中暑等相關措施，時刻注意自身狀況，以免發生憾事。

(中時 )