Fed上月會議紀錄對復甦看法保守拖累美股四大指數翻黑收跌、新冠肺炎下半年不確定性、中美貿易戰恐破局、華為暴風圈再度擴大、加速去美化恐衝擊台灣相關供應鏈、大陸軍演利空罩頂，多發火箭直搗台股，大盤遍地瘡痍。周四台股開跌13.89點來到12764.75點，隨後空軍轟炸，權值股、5G、電子股、IC設計等殺聲隆隆，指數漲跌失真，盤中急殺633.88點、跌幅達4.96%，最低來到12144.76點，逼近季線，改寫今年3月19日單日下跌537點、5個月來最大跌點，然大型股略回神、傳產股成防空洞，跌幅略收斂，終場收跌416點或3.26%，報12362.64點，成交金額3468.16億元，再創下歷史天量，多數整數關卡、5日線、月線全面告失。

台股歷史上計有五次爆量逾3千億元，今年包辦其中三次，分別為今(20)日3468.16歷史天量；7月28日台積電(2330)連兩日漲停，台股盤中創13031.7歷史新高點，當日震出3432.53億元次天量；再來是3月13日疫情大爆發美國總統川普下達禁航令，台股當日盤中跌破萬點，終場收跌293點，爆量3021.82億元，為歷史第五大巨量；而歷史第三及第四大巨量分別於2000年1月11日及2007年7月26日創下，成交量分別為3264.63億元及3220.03億元。

台股今日盤中大跌633.88點為盤中歷史第七大跌點，前三大跌點分別於今年一月及三月創下，為3月13日盤中暴跌786.17點、1月30日盤中崩跌700.49點及3月19日盤中慘跌695.942點；第四大至第六大，分別在2018年10月11日、2018年2月6月及1990年2月26日，盤中跌點分別為669.90點、645.85點及639.37點。

今日外資(不含外資自營商)賣超132.7557億元，投信賣超17.0349億元，自營商賣超103.9013億元，三大法人賣超253.69億元。外資連3日賣超167.91億元，8月以來共賣超418.07億元，今年以來賣超5785.71億元。周四為4月以來首度跌破月線，多頭堡壘的月線難防，午盤前成交量已突破月均量，8月20日的全日更成為史上最大量，終場留下逾200點下引線，不僅是5月底以來首見，也破壞上升趨勢線，恐不利於台股短線表現，國安基金是否進場受到市場矚目。

(時報資訊)