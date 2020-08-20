電子權值股全面重摔，台積電(2330)開低走低，上午十點半後跌幅加重，一度下挫26.5元至401元，市值縮水6871億元，滑落至10.4兆元，跌破11兆元關卡，終場收跌2.92%或12.5元，報415元，撐住400元關卡，卻摔下5日線、月線，當日總量7.47萬張量能，較周三翻倍，市值10.76兆元。股王大立光同樣收跌4.43%或165元，報3560元，外資調降目標價到4800元，盤中低見至3420元，創下今年3月20日以後之5個月新低、直逼3400元。鴻海(2317)開盤受惠蘋果成為美國首家市值2兆美元公司以及郭台銘睽違2個月再買鴻海股價，一度小漲至79.9元，隨後不敵大盤賣壓，收黑跌2.77%至77.1元。

華為風暴中心圈的聯發科(2454)也跌破600元關，一度衰至551元，收跌7.22%至565元。5G相關個股成戰火前線，欣興(3037)、南電(8046)、嘉晶(3016)、新至陞(3679)、合勤控(3704)跌停，明泰(3380)觸及跌停，華為相關概念股聯亞(3081)、昇達科(3491)等也傷痕累累。瑞昱(2379)、穩懋(3105)、國巨(2327)、聯電(2303)、華通(2313)等指標股也均大跌6%以上。面板雙虎友達(2409)、群創(3481)跌逾7%，觸控面板雙雄TPK-KY(3673)、GIS-KY(6456)跌逾5%。網通5G概念股明泰(3380)、合勤控(3704)、波若威(3163)一度跌停，聯亞(3081)、昇達科(3491)、眾達-KY(4977)一度重挫逾7%，譁裕(3419)、中磊(538)、智易(3596)、啟碁(6285)也全數重挫。其他權值股日月光投控(3711)、南亞科(2408)、和碩(4938)、廣達(2382)等也全數無光無助。世紀鋼(9958)除息首日不利，跌跤陷除息。

各類股無一倖免，電子股成重災區，傳產成為防空洞，跌幅超過4%類股依序為玻陶、電子零件、光電、造紙、汽車、生醫、電機；低於2.5%跌幅類股為通信網路、食品、百貨、水泥、金融、鋼鐵、電纜。

盤面仍有少數萬綠叢中一點紅的抗空強將，中纖(1718)賣土地衝漲停，再度重回股后寶座的千金股矽力-KY(6415)受華為影響有限高掛漲停、強鎖1790元，ABC-KY(6598)(瑞磁生技)向美FDA-EUA申請合併檢體方式以提升新冠核酸檢測量能，同樣震盪中衝上132元漲停，太空梭(2440)、大魯閣(1432)、麗正(2302)、百一(6152)、牧東(4950)、尚茂(8291)皆強勢亮燈漲停作收。燁輝(2023)、元晶(6443)、順藥(6535)、茂迪(6244)、麗臺(2465)等也逆勢上漲超過4%。華航(2610)以及盤價挑戰連5漲的燁輝(2023)股價亦抗跌上揚。

法人認為市場氣氛改變，多方退場，短期沒有能力再創高，建議手上有持股的投資人設好停利、停損點，先靜觀其變，不要貿然進場。市場將持續關注美中貿易談判、紓困方案、美國大選相關議題，群益投顧指出，由於電子股受到壓抑，近期短打成風潮，主流類股包括ABF載板、NB、MB、車電、新藥、疫苗、運動商機、離岸風電，可短線操作。國泰證期經理蔡明翰則說明，華為事件反應又急又快，但影響空間也相對有限。展望後市，要關注量能表現，量先價行，若成交量回到月均量2400億左右，顯示空方力道縮減，指數就會止穩，建議投資人選擇基本面佳的個股，待股價止穩後逢低布局。蔡明彥也分析，觸動殺盤急趺算是好事，由於資金還在，主要是漲多後的小變盤，台股現金殖利率仍具吸引力，短線觀察籌碼沉澱情形，待籌碼止穩就能吸引買盤再度進場。

(時報資訊)