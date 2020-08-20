IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）今日受邀召開法說，發言人呂連瑞表示，未來將持續拓展高階ABF載板、系統級封裝（SiP）載板及高密度連接板（HDI）等高值化產品貢獻、提升獲利表現，預期第三季營運將較第二季有顯著成長，力拚達成營收、獲利季季增目標。

對於市場關注華為禁令升級衝擊，呂連瑞表示，在5月美國商務部宣布此消息時，公司營運確有受到些許衝擊，但目前已經陸續恢復。就產業面而言，未來幾年市場需求量仍大，是各主要供應商均認同的共識，相信未來可從業績表現看出此產業樂觀前景。

呂連瑞表示，受惠提前布局5G網通市場成效顯現，且宅經濟與遠距工作、教學需求增加下，南電第二季合併營收創逾5年半高點。由於網通ABF、系統級封裝（SiP）BT等高值化IC載板產品銷售增加，帶動獲利跳升、登近6年高點。

整體而言，受惠高階網通與系統級封裝等高值化IC載板產品比重增加、推升平均產品單價（ASP），使南電上半年營收顯著成長、登近6年同期高點。配合持續優化製程與導入自動化工程，提升良率與改善生產成本，亦帶動獲利登近9年同期高點。

呂連瑞指出，上半年成長主要來自交換器、路由器、基站等網通應用，營收貢獻自47％提升至49％。而隨著重量級客戶產品陸續打樣出貨，帶動高階筆電、GPU等電腦應用自16％提升至18％。受疫情影響，消費性電子自22％略降至21％，車用自11％降至8％。

展望後市，南電將持續拓展5G網通及高速運算（HPC）晶片等高階ABF載板，穿戴式裝置等SiP BT載板。原以生產車用PCB為主的昆山廠，因應終端市場發展，亦轉型生產高階筆電及伺服器主機板、固態硬碟（SSD）及5G手機中介用HDI。

同時，南電持續致力精進製程技術、優化製程導入AI技術，以降低生產成本、提升良率及效率、並精簡生產人力。同時，因應市場需求殷切，將確保IC載板新產能可依客戶需求如期開出，藉此拓增營收規模、優化產品結構。

南電指出，將繼續與美系、陸系客戶共同開發量產高階網通設備、AI/HPC、SiP載板、7奈米繪圖晶片及5G手機中介板等產品，並布局5奈米晶片載板，預計今年底或明年初開始出貨，使高值化產品貢獻比重能進一步提升，帶動整體獲利成長。

呂連瑞表示，今年資本支出將較去年倍增、達70～80億元，上半年已超過30億元。目前ABF及BT載板營收貢獻約75％、PCB約25％，台灣廠區透過強化軟體優化製程，帶動近幾季業績成長，預期第三季會較第二季有顯著成長，昆山廠預計明年開出約10％新產能。

(時報資訊)