彰化縣衛生局查出新冠肺炎確診個案，卻遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風調查，此話一出，立刻引發外界反彈聲浪。而名嘴謝寒冰其實先前在直播，就曾開嗆陳時中不普篩的原因，後來也在臉書po文砲轟關於他下令調查衛生局一事，超過4千名網友見狀後也紛紛按讚留言，「被打臉腦羞成怒」。

謝寒冰在臉書開嗆，「陳時中要政風處查彰化衛生局，卻說絕不是把他們當罪犯，廢話！就算你是防疫指揮官也沒資格認定誰是不是罪犯，但你都動用了政風處甚至廉政署，敢說你不是把他們當嫌犯嗎？」

這篇貼文曝光後，也引起許多網友討論，很多人都留言砲轟陳時中，「一旦權力到手，立刻無所不能！」、「雙標中講話和做事都很虛，事情防疫都很會打太極」、「早就破功了，被打臉腦羞成怒」、「無能防疫見笑轉生氣」、「這位部長走鐘很嚴重」。

然而，針對彰化縣衛生局查出新冠肺炎確診個案，行政院長蘇貞昌則說，地方政府對無症狀者篩檢，牽涉的是有無做好通報程序，防疫過程中有無做好防護，後端還有補助經費的核銷，不但牽涉到民眾的安全，也牽涉到政府預算有無合法使用，政院也支持衛福部就相關程序進行了解。

(中時新聞網)