台灣微軟（Microsoft）今（20）日舉辦《模擬飛行》（Flight Simulator）上市記者會，為航空迷帶來無限驚喜。《模擬飛行》是微軟是1982年便推出的遊戲力作，38年來累積對於飛行模擬遊戲的探索與know-how，完整體現在《模擬飛行》2020版本中，真實度之高，飛行迷肯定不會失望。受疫情限制，出國變得難之又難，打開《模擬飛行》想看地球各地美景，都能辦得到！

微軟指出，《模擬飛行》結合了微軟Azure 雲端、AI引擎與Bing Maps全球城市建模資料庫，打造高沈浸感的地球翱翔體驗。新版《模擬飛行》涵蓋完整地球底圖，擬真呈現各地地貌與地表建築，包含全球37000個大小不同的機場、200萬個城市、15億座建築物，更為真實的山脈、道路、樹木、河川、動物等內容，視覺效果細膩程度令人震撼。原本只有飛機機長能夠親眼目睹的地球美景與視野，你也能在《模擬飛行》中完整體驗。

如同真實的飛行，新版《模擬飛行》有完整的即時大氣模擬系統，也逼真呈現了晝夜景色、溫度、濕度、降雨、光線等天氣變化，風向與風速也跟現實世界相符，讓玩家體驗超級真實的飛行體驗。以往出國時，因為航程時間限制，只能體驗到指定航班時間的天空景色，如今無論日夜美景，都能在《模擬飛行》中親眼見證。

執飛過F16、IDF戰機的前空軍資深飛行軍官 劉守仁將軍指出，過往訓練空軍的模擬飛行工具，也跟《模擬飛行》的開發歷史很像，從陽春逐漸增加擬真程度，遊戲內容如今已經跟在真實情況下的飛行訓練非常接近。

前空軍資深飛行軍官 楊鍇毅長官也同樣執飛過F16、IDF戰機，更是當初台灣購買F16戰機時接機的軍官之一，也在長榮飛過A320、A321。他表示曾經飛過高性能戰機的軍官，總是看不上模擬飛行類的遊戲，但是發展到如今《模擬飛行》新版畫面已相當擬真，翻轉了他過往的認知。而且過去訓練操控戰機、民航機的經驗，通常都要訓練意外情況的反應，並不是那麼和平歡樂，但是《模擬飛行》則可讓玩家不受限制的體驗飛行，更是自由不少。

新版《模擬飛行》擁有四大特色，包含（一）完整的地球資訊、全新的模擬飛行；（二）精細的機場構建、逼真的日夜景色；（三）即時的大氣資訊、真實的氣象呈現；（四）擬真的空氣力學、沈浸的駕駛體驗，等候玩家一探究竟。

《模擬飛行》可搭配多種配件來遊玩，包含無線控制器、專屬的飛行控制器等等。共有三個版本，一般標準版（NT$1699）有20架飛機、30座高精細度的機場；豪華版（NT$2399）則是比一般標準版增加5架飛機與5座機場；終極豪華版（NT$3199）則是比一般標準版再新增10架飛機與10座機場。《模擬飛行》已經在8月18日在Xbox Game Pass for PC(Beta)與Steam推出。玩家可以透過Microsoft與Steam購買一般標準版，也可以透過加入Xbox Game Pass來體驗，首月只需要NT$30（9月30日前可享9折優惠），還可無限暢玩超過100款遊戲。

(科技)