竹南國中首度推出暑期育樂營，師生搭火車出遊踏勘。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南國中首度推出暑期育樂營，讓學生學習做紅粿。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南國中首度推出暑期育樂營，特別安排機器人營。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

今年暑假雖因新冠疫情縮短，但竹南國中仍然首度替新生及7年級生規畫充實而有樂趣的暑期育樂營，包括了烹飪、美語、微電影、在地文化、科學等營隊，讓學生度過一個繽紛樂學的暑假生活。

竹南國中校長郭芳江，一直想打破暑期課輔的傳統上課模式，讓尚未籠罩在升學壓力下的新生，以及即將升上八年級的同學能有更多不同的體驗。加上教育部辦理的「夏日樂學」計畫，提供學校經費辦理夏令營課程，讓學校有彈性規畫多元的課程，讓學習也可以很有趣！

在學校老師們用心規劃一系列的課程，其中「生活美語營」帶領孩子們在烹飪過程學習生活美與應用，活化語言學習。「竹南微電影」讓孩子們有機會從影片製作的角度重新認識電影、學習拍攝技巧。「旅讀金色竹南」則結合竹南特色金紙產業，以踏查、手作紅龜粿、版畫等方式，加深孩子們對在地文化的認識。

此外，校方也結合竹南鎮公所、清華大學等單位，開設「清華小學堂」、「機器人營」、「FUN科學營」等，讓學生們在暑假能有不同的體驗。

這一系列的夏令營課程，吸引逾200位同學報名參加，並提供許多名額給鄰近的小學生一同共學。許多參加課程的同學，不時詢問老師：「明年暑假還有嗎？」參與夏令營課程的老師們也肯定這樣的改變，郭芳江希望今年是第一次嘗試推動「夏日樂學」課程，希望明年會努力嘗試做更多不一樣的課程，歡迎孩子們一同來樂學！

(中時 )