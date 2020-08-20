衛服部長陳時中下令政風處調查彰化縣衛生局，引起外界爭論。行政院長蘇貞昌今(20)日出席行政院文化獎頒獎典禮，他在典禮前受訪提及此事表示，台灣防疫做得好，就是因為各單位循流程一步步進行，若無照流程容易「各搞各的」，亂了步調，他支持指揮官了解詳細過程。

對於外界批評，政風處應是查貪瀆等不法情事，何須動用政風處？蘇貞昌強調，指揮官令政風處調查是為了解有無照流程作法進行，「疫情當頭，建議大家更要團結一致，我們希望流程要全國同步，意見不同則要好好溝通。」

針對小明政策大轉彎，蘇貞昌則表示，疫情千變萬化，政府一向是以最嚴肅的態度面對防疫，是否讓外國學生孩子入台就學等問題，都是需觀察疫情變化作不同處理。

國民黨台南市議員王家貞等人日前揭露坊間出現仿冒三倍券，卻遭偵辦，遭國民黨批評此舉形同恐嚇民代。蘇貞昌回應，作為人民代表就不要帶頭作亂，如此完全虛構事實，政府若不制止，不就是沒政府嗎？他也強調，「不是要針對哪個民代，也不是要辦誰，而是為國家安定，不要為政策添亂。」

NBA球星林書豪昨(19)日證實已入籍台灣，蘇貞昌表示，「林書豪是讓我們引以為榮的台灣之子，非常歡迎。」對於是否將研議如何讓林書豪免去兵役義務，蘇貞昌則說，每位國民都有應盡義務，若林書豪入籍台灣，自然也要善盡國民義務。

(中時 )