大陸商務部在20日舉行的網上例行新聞發佈會上，有記者提問：有報導稱，據一位知情人士透露，美國和大陸計畫重新安排在上周末推遲的貿易會談，此次會談目的是在第一階段貿易協定簽署六個月之際評估進展情況。據稱，雖然這次會談的日期尚未確定，但很快就會舉行。商務部有何評論？

針對記者提問，大陸商務部新聞發言人高峰表示，雙方已商定將於近日舉行通話。

但美方近日說法與中方當前說法略有差異。美中原定近期透過視訊會議舉行談判，評估雙方 1 月簽署第一階段協議至今的執行進度，但美方說已經無限期延後。

美國總統川普方於18日表示，他近日取消延遲了與大陸的貿易談判，因為現在不想和大陸對話。

川普當天在亞利桑那州尤馬市說：「我取消和大陸的對話。你知道為什麼嗎？我現在不想和大陸打交道。他們對美國和全世界做了這些事之後，我現在不想再和大陸說話，好嗎？」至於被問到美國會否撤除第一階段協議，川普說：「我們再觀察。」

(旺報 )