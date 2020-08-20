曾多次涉及排除異己、暗殺叛徒的俄羅斯總統普丁，再次被指責毒殺政敵。據外媒指出，俄羅斯反對派領袖納瓦尼疑似遭人下毒，搭機到一半突感身體不適隨後陷入昏迷，在沒有意識下進入加護病房。納瓦尼一向以批評克林姆林宮為名，而他的發言人表示，納瓦尼顯然是遭下毒的，也讓外界將懷疑目光轉向早視其為眼中釘的普丁。

據美國有線電視新聞網（CNN）指出，目前納瓦尼（Alexei Navalny）必須裝上呼吸器維持生命，仍陷入昏迷。發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）表示，納瓦尼是在搭機從西伯利亞飛到莫斯科時，突然感到身體不適，在飛機緊急降落後緊急送醫，並在推特上表示他中毒了，且懷疑有人在他喝的茶中下毒。

亞爾米許表示，茶是納瓦尼早上唯一會喝的飲品，且醫師也指出，在溫熱的液體中，毒性會迅速被人體吸收。而俄羅斯新聞社引述院方工作人員表示，納瓦尼在緊急醫護人員急救之下，雖然狀況仍危急，但還算穩定。

44歲的納瓦尼為反高官貪污運動的知名律師，也會直言不諱地批評俄羅斯總統普丁。在2011年舉行的俄羅斯下議院選舉，納瓦尼抗議選舉過程舞弊，才讓普丁所屬的統一俄羅斯黨取得多數席次，在同年12月發起反政府示威，要求操控選舉的普丁下台並重新選舉，全俄50多個城市爆發警民衝突，為蘇聯解體以來規模最大的示威活動，納瓦尼隨後遭捕入獄服刑15天，也讓他成為普丁的眼中釘。

而納瓦尼也曾於2017年3月26日發起一場全國性示威，指控普丁的親信、總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）涉嫌貪汙，吸引逾6萬人參與，但納瓦尼則被以違警罪判刑15天。

(中時新聞網)