市議員王立任要求市府應增設新公車候車亭外，並盡速汰換舊有及破損的候車亭，讓地方美學提升。（陳世宗攝）

台中市有733座候車亭，但台中國際機場身為台中市門面，門口前方的公車候車亭竟然破損不堪。市議員王立任20日抨擊說，令人感到不可思議，當國外旅客進到台中的第一站，簡陋設施是要來如何來行銷台中？交通局表示，目前舊有和破損的公車候車亭，將逐年逐步汰換。

台中市議會20日於臨時會專案報告中，市議員王立任針對交通局「台中市公車客運服務品質提升」的專案報告，向交通局爭取盤點台中市目前舊有和破損的公車候車亭，並逐步汰換；讓海線民眾及觀光客在等公車時，不用再風吹日曬雨淋，讓民眾在海線可以有家的感覺。

王立任指出，市區民眾會搭乘公車到海線觀光景點，但有很多觀光景點竟然都沒有設置候車亭，連有國際知名度的高美溼地、台中港區藝術中心都還在使用一般的公車站牌；若要提升海線觀光經濟，吸引民眾搭乘公車，應讓海線這些知名景點的公車站都能設置新的候車亭。

王立任認為，除增設新的公車候車亭外，應盡速汰換舊有及破損的候車亭，包含台中國際機場、高美溼地、港區藝術中心等，這些重要門面地點，讓地方美學提升，同時也能促進海線觀光發展帶動當地經濟成長。

交通局表示，為提供市民友善候車環境，市府每年積極投入資源，並爭取中央補助設置候車亭，截至今年8月全市已設置733座候車亭，提供民眾遮陽避雨的候車空間；台中國際機場前候車亭是由機場早期自行建置，市府將增設智慧型站牌的可行性，提升民眾候車品質。

(中時 )